Figline Valdarno, 11 settembre 2018 - Un uomo di 66 anni è stato salvato dai vigili del fuoco di Figline. Il 66enne era caduto in un dirupo in una zona impervia che rendeva i soccorsi difficoltosi. L'incidente è avvenuto in località 'I Cappuccini'. Sul posto sono state inviate unità Saf (speleo alpino fluviale) dalle sede centrale. Il recupero dell'uomo è stato effettuato all'elicottero del reparto volo di Bologna. Il 66enne è stato poi soccorso dal personale sanitario del 118.