Fiesoli a casa La rabbia delle vittime "Risarcimenti, intervenga la politica"

di Gabriele Manfrin

FIRENZE

Una forte indignazione, un appello pubblico alle forze di governo, e la preoccupazione per le condizioni delle vittime, sono queste le prime dichiarazioni dell’associazione vittime del forteto alla conferenza stampa chiamata dopo la scarcerazione del “profeta” Rodolfo Fiesoli. "La notizia della scarcerazione ci lascia profondamente indignati – dice il presidente dell’associazione Sergio Pietracito – Ci auguriamo che la sua patologia sia reale, più volte ha finto di stare male duranti gli arresti. “Il profeta”, come si legge in una sentenza, ha creato dolore non solo ai membri della comunità che quella realtà l’hanno vissuta – spiega – ma anche a tutti i genitori, fratelli, nonni coinvolti; secondo il tribunale sono oltre mille le vite danneggiate da quella comunità, non sono bruscolini" conclude.

"L’indignazione è giustificata – aggiunge l’avvocato Giovanni Marchese – I minori affidati al Forteto sono stati più di 80, ci sono genitori fratelli e parenti che ancora attendono giustizia. Lo Stato deve ancora far fronte alla situazione che ha creato" Giovedì, Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare per capire le motivazioni della decisione presa dal tribunale di sorveglianza di Venezia ed ha chiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta. “Di commissioni ne possono fare quante ne vogliono - continua l’avvocato Marchese- l’importante è che non siano come quella vecchia, che ascoltava le persone in qualità di auditi e non in veste di testimoni. Così chi parlava non poteva rispondere di falsa testimonianza. Il governo ha la possibilità di fare quello che gli altri esecutivi non hanno fatto – continua – Molte delle vittime sono state mandate al forteto dalle istituzioni e le istituzioni possono rimediare"

Durante la conferenza è stato rivolto un appello pubblico al governo ed in particolare all’onorevole Donzelli in riferimento ai risarcimenti per le vittime della comunità mugellana "Ci rivolgiamo direttamente al premier Meloni e a Giovanni Donzelli – aggiunge il presidente Pietracito – In questi anni ci sono stati sempre vicini, ed oggi che sono al Governo hanno la possibilità di creare una tutela reale per le vittime, che colmi il gap di riconoscimento che esiste tra le stesse "

"Ci aspettiamo che la politica si sieda con noi al tavolo per trovare una soluzione sui risarcimenti, la questione non può passare più dai tribunali; ad oggi molte delle vittime non hanno avuto un riconoscimento e si trovano in condizioni non accettabili" aggiunge Marchese.

In effetti sono ancora diversi i soggetti che non hanno visto nessun indennizzo; ma lo scorso 28 febbraio il tribunale di Genova ha emesso un provvedimento che potrebbe cambiare le carte in tavola. Nell’atto, emanato nei confronti dell’avvocatura dello Stato e del Comune di Vicchio, si invitano le due istituzioni a presentare una proposta di risarcimento alle due vittime coinvolte nel processo;nel caso in cui la proposta non venga effettuata entro il 16 aprile si procederà con la Ctu. “Il fatto che il giudice chieda la proposta conciliatoria ci da speranza, implicitamente sta accettando che esistono i presupposti per il risarcimento. Questo può creare un precedente per tutte le vittime"