Fiesole, un Fontanello per Abitanti e Turisti

Anche Fiesole avrà il suo fontanello, che offrirà acqua refrigerata e gasata di qualità, così come richiesto da tempo dagli abitanti. Il Comune ha intenzione di installarlo in piazza del Mercato. I sopralluoghi sono in corso. La posizione è ritenuta comoda anche per l’utilizzo da parte dei turisti, visto che è nei pressi dei principali monumenti. Il via libera dall’ultimo consiglio comunale, in occasione dell’approvazione di alcune variazioni di bilancio. Fra le pieghe del rendiconto, il Comune ha trovato 65mila euro da investire nell’operazione. L’impianto di Fiesole sarà realizzato subito dopo quello al Girone che, salvo imprevisti, arriverà entro il 2023. I due nuovi saranno uguali ai due di Caldine e Compiobbi, impianti che Publiacqua ha reso di recente più efficienti.

D.G.