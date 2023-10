Fiesole saluta l’autunno. Danza, teatro e cinema. Svelato il cartellone

Danza, teatro, musica e cinema. Sono gli ingredienti della seconda stagione del Teatro di Fiesole che riparte da una programmazione volutamente eclettica, come è nello stile di Essevuteatro new, AdArte Spettacoli e Prg, il pool di aziende che ha rilevato la gestione dal Comune di Fiesole del modernissimo e avveniristico spazio di Largo Farulli, garantendo così l’intrattenimento di qualità anche in inverno e in continuità con il festival dell’Estate. Ad aprire il cartellone è stato il cinema, con l’omaggio alla regista Liliana Cavani, recentemente insignita del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2023, che prosegue il 18 ottobre con la proiezione de "I cannibali" e chiude il 30 ottobre con "Il portiere di notte".

Ancora film d’autore, anche in lingua originale, con "Oppenheimer", 6 e 7 ottobre, "Io Capitano", (13 e 14 ottobre) "L’ultima luna di settembre" (20 e 21 ottobre) e "Assassinio a Venezia" (25 e ì 26 ottobre) . Per la musica ci sarà: l’omaggio a Michael Jackson dell’Orchestra da Camera Fiorentina (27 ottobre) "Il Jazz della scuola di Musica di Fiesole (11 dicembre); il concerto del 4 gennaio del compositore e pianista Remo Anzovino "Don’t Forget to Fly Tour".

Sabato 28 e domenica 29 ottobre la programmazione proseguirà con lo spettacolo "Camera Obscura" della compagnia Mp3 Dance Project, prenderà il via la rassegna "Fiesole che danza!", a cura di Alberto Canestro. Prosegue con "Mujeres" di Lyric Dance Company (25 e 26 novembre) e il 16 e 17 dicembre con "Quattro Quarti" del Nuovo Balletto di Toscana. Nutrito e variegato il capitolo del Teatro. Il 31 ottobre Alessandro Ricco debutta con "Dove sta la verità" primo episodio del suo nuovo progetto dove il registra fiorentino veste i panni di un professore-divulgatore.

Dedicato ai più piccoli "I tre porcellini" che i Pupi di Stac (8 dicembre ) Giovedì 21 invece c’è Gaia Nanni con "Gli ultimi saranno gli ultimi" di Massimiliano Bruno.

Spazio all’ironia il 12 dicembre con i "Toscanacci" Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle. Ancora Alessandro Riccio, da martedì 26 a domenica 31 dicembre, con la prima di "Bruna, per carità", terzo episodio della saga teatrale sull’anziana cantante dal passato turbolento.

Daniela Giovannetti