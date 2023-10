Fiesole Narrativa. Vince Monica Acito

E’ Monica Acito la vincitrice della XXXII edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40. Il suo romanzo "Uvaspina" (Bompiani) sulla difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo e ambientato a Napoli, ha conquistato la giuria - presieduta da Franco Cesati e composta da Caterina Briganti, Francesco Tei, Silvia Gigli, Marcello Mancini, Gloria Manghetti, Fulvio Paloscia e Lorella Romagnoli - che ha scelto lei tra le altre finaliste, Claudia Petrucci con "Il cerchio perfetto" e Maddalena Vaglio Tanet con "Tornare dal bosco". Ritirerà l’ambito riconoscimento sabato 28 ottobre alle ore 17.30, nella Sala del Basolato. Come è tradizione, durante la cerimonia verranno consegnati anche i Premi speciali a personalità che si sono impegnata per la diffusione della lettura. I vincitori di quest’anno sono: Adriano Prosperi; Rokia; Marco Ballarè; Roberta Perugini.