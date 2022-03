Ucraina, Fiesole scende in piazza per la Pace

Articolo : Firenze per l'Ucraina: ecco dove rivolgersi per dare il proprio contributo

Fiesole (Firenze), 5 marzo 2022- "Fiesole per la Pace” è l’iniziativa organizzata dal Comune di Fiesole per questa sera ore 19 con ritrovo in piazza Mino, per gridare tutti insieme la voglia di pace. Insieme al sindaco Anna Ravoni e alla giunta saranno presenti i consiglieri comunali, il Vescovo di Fiesole Monsignor Mario Meini, l’Imam Hamdan Al Zegri responsabile del dialogo della comunità musulmana fiorentina e l’ex rabbino capo Rav Joseph Levi per la comunità ebraica, in rappresentanza FSD (Scuola Fiorentina di Alta Formazione al Dialogo Interreligioso ed Interculturale), Deanna Cavicchi coordinatrice per le relazioni esterne della Regione Toscana dell’Istituto italiano Buddista Soka Gakkai, Massimo Shido Squilloni in rappresentanza dell’Unione Buddhista italiana, oltre ai rappresentanti di altre confessioni religiose e di tante Associazioni del territorio.



“Invito tutta la cittadinanza - afferma il sindaco Ravoni - senza distinzione di fede politica e di appartenenza religiosa, a partecipare numerosa a questa iniziativa contro la guerra, sotto un’unica bandiera che ci accomuna tutti, la bandiera della pace. In un momento difficile per l’Ucraina, per l’Europa intera e per la stabilità internazionale, Fiesole deve far sentire tutta insieme la propria chiamata alla Pace.”

D.G.