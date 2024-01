Fiesole, paura in via Faentina: bus a fuoco con 15 persone a bordo. La prontezza dell’autista evita la tragedia

Fiesole (Firenze), 15 gennaio 2024 – Un pullman per il trasporto locale ha preso fuoco nel comune di Fiesole in via Faentina nei pressi della Querciola. Un incendio spettacolare che ha distrutto il mezzo ma che, grazie all’autista non è finito in tragedia.

Al momento dell’incendio il pullman, in servizio sulla linea 319 partito da Firenze in direzione Borgo San Lorenzo, era in transito e trasportava 15 persone. La prontezza della conducente ha permesso l'arresto immediato il veicolo e fatto evacuare tempestivamente le persone trasportate rimaste illese. Le operazioni di spegnimento di di bonifica sono terminate, sul posto rimane l’azienda per la rimozione del mezzo.