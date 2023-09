"Fiesole: "Il destino di Madre Giovanna" in suo onore al Teatro di Fiesole"

"Si intitola il destino di una testa di legno", ed è un viaggio alla scoperta dell’essere umano lo spettacolo che sabato andrà in scena al Teatro di Fiesole (Largo Farulli). A rappresentarlo saranno i "Ragazzi di Assisi" che con questa iniziativa rendono omaggio, nel centenario della nascita, a Madre Giovanna ( al secolo Luisa Ferrari), fondatrice dell’ordine delle suore Missionarie francescane del Verbo Incarnato per la quale è in corso il processo di canonizzazione. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento posti "La nostra fondatrice ha scelto Fiesole come sede della casa generale nel 1949 e qui ha vissuto per oltre trenta anni- spiega la madre generale , Fatima Godiño –. Molte persone l’hanno conosciuta e ancora oggi in tanti la ricordano con affetto. Questa iniziativa ha lo scopo di tramandarne la memoria anche fra le nuove generazioni".