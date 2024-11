Fiesole futura, cambia il cda. Luti presidente, Maggini segretario

E’ stato nominato il nuovo Cda dell’associazione culturale Fiesole Futura. La presidente è Federica Luti ; suo vice Luigi Sbolgi mentre Roberto Maggini è il segretario. Gli altri componenti sono: Andrea Aleardi, Silvia Costantini, Filippo Fabozzi, Alessandro Gori, Letizia Luciani, Silvia Mantovani Emanuele Pellucci, Donata Spadolini. Il debutto ufficiale con la prima iniziativa sarà domani, con un convegno organizzato in collaborazione con la Fratellanza popolare valle del Mugnone in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne .

Appuntamento dalle 17 nella Sala del Basolato. Dopo il saluto delle autorità e l’ introduzione della presidente Luti si affronterà il tema dell’educazione al rispetto, con proiezioni di filmati realizzati dalla professoressa Silvia Costantini con gli studenti della scuola media di Fiesole. Quindi sull’importanza dell’ascolto interverrà Fabrizio Ulivieri di Anpas. Reading a cura di Sandra Landi.

Coordinata l’avvocata Letizia Luciani. Un concerto e una panchina rossa sono invece le iniziative organizzate dalla Scuola di Musica e il Comune.

Alle ore 18.30, all’Auditorium Sinopoli, gli interventi del sindaco Cristina Scaletti e del direttore artistico Alexander Lonquich con l’esibizione del Quartetto Gynaikos e SmFemme Vocal Ensemble. "Compito delle istituzioni – dichiara la sindaca Scaletti- è sia essere al fianco delle donne e tutelarne i diritti, sia offrire alle giovani generazioni gli strumenti culturali necessari per eradicare la cultura patriarcale e violenta che, regolando troppo spesso i rapporti sociali, mina una sana crescita della comunità".

D.G.