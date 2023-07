"Fiesole: Discarica abusiva, due denunciati per gestione illecita di rifiuti"

Due persone sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti speciali e abusi edilizi. Si tratta del proprietario di un terreno in zona Basciano e del titolare di una ditta, che aveva utilizzato lo spazio sulla collina di Fiesole come discarica di rifiuti. A scoprire gli illeciti sono stati i carabinieri della forestale di Ceppeto che, insieme al personale dell’Enpa, hanno ispezionato una struttura privata che era stata adibita a canile in violazione ad alcune disposizioni amministrative, facilmente sanabili.

Da ulteriori controlli, nell’area adiacente i militari hanno però trovato ben altro: circa sette metri cubi di rifiuti, quali reti da letto, lavabi, frigoriferi, tapis roulant, cerchi auto, radiatori di auto, cofani di auto. Il tutto accumulato irregolarmente e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Totalmente abusivi sono risultati anche alcuni edifici adibiti a ricovero di animali.