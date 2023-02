Fiesole com’era, firmato Lorenzini Una cartolina dipinta sul mattone

Atmosfera di festa ieri al centro di accoglienza turistica di via Portigiani per la consegna del dipinto di Francesco Lorenzini, ex imprenditore edile e oggi apprezzato artista. L’opera è stata realizzata su un un laterizio e rappresenta la facciata dell’ingresso dell’area dell’area archeologica del Teatro Romano e dell’edificio confinante dove campeggiava l’insegna del laboratorio di cappelli di paglia della ditta Marchini, che qui aveva sede ai primi del Novecento, quando i lavori delle "trecciaiole" locali erano conosciute in mezza Europa. Si tratta di una riproduzione fedele delle cartoline del periodo, così come è nello stile di Lorenzini, che da anni si cimenta, a titolo gratuito, a riprodurre spaccati della Fiesole di un tempo che fu, sugli sportelli metallici di luce e gas, che si trovano sulle strade.

Nel tempo si è così creata una galleria a cielo aperto che oggi conta tanti estimatori. Il "quadro" è stato regalato dallo stesso Lorenzini all’Associazione Amici dei Musei di Fiesole in occasione della mostra dei suoi manufatti organizzata dall’Associazione nel novembre 2021, e da questa poi ceduta al Comune.

La consegna avrebbe dovuto tenersi lo scorso a dicembre ma è stata rinviata a ieri a causa di un grave lutto che ha colpito l’artista. Oltre la pittura, Lorenzini ha un’altra grande passione: il jazz. Appena può suona con gli amici della "Florence Old Jazz Band" (nella foto, Lorenzini è il primo a sinistra) che ieri ha dato dimostrazione con un’esibizione stile New Orleans.

D.G.