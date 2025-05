Fiesole capitale della cultura. Ecco tre tappe

Entra nel vivo il percorso per Fiesole capitale della cultura 2028. Lunedì il coordinatore scientifico del progetto Paolo Verri e la sindaca Cristina Scaletti hanno visitato alcune fondazioni del territorio. I primi enti coinvolti sono state la Scuola di Musica e le Fondazione Giovanni Michelucci e Ernesto Balducci, che hanno espresso il loro sostegno all’elaborazione del dossier di candidatura. L’appuntamento con il primo evento pubblico è invece in programma sabato. L’iniziativa dal titolo ’Seminare Desideri’ è curato da Avventura Urbana S.r.l e punta a coinvolgere cittadini, istituzioni, scuole, realtà sociali e culturali del territorio fiesolano, ma anche dell’area metropolitana di Firenze e della Toscana, affinché la candidatura di Fiesole nasca da una rete di energie. Sarà un evento itinerante, articolato in tre tappe, della durata di due ore ciascuna. Si inizia alle 10 in piazza Etrusca a Compiobbi per proseguire alle 14.30 in piazza dei Mezzadri a Caldine e concludere dalle 17.30 sulla terrazza del Teatro Romano "Fiesole 2028 è un progetto che mette al centro la comunità - spiega la sindaca Scaletti-, valorizzando l’ascolto e la partecipazione come strumenti fondamentali per immaginare il futuro della città. L’evento Seminare Desideri rappresenta il primo passo concreto verso la costruzione di una visione condivisa, capace di esprimere l’identità profonda di Fiesole e la sua vocazione culturale ma anche lanciando un messaggio di pace, di solidarietà e di unione nella sintesi tra tradizione e innovazione". E’ gradita la conferma di partecipazione a: [email protected].

Daniela Giovannetti