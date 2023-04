Fiesole, bilancio in attivo Dopo anni di debiti e crisi

di Daniela Giovannetti

Le casse del Comune di Fiesole tornano a sorridere. Il bilancio consuntivo del 2022 si è infatti chiuso con circa un milione e 250mila euro di avanzo, cifra "libera" che potrà essere destinata agli investimenti. Il risultato contabile è stato illustrato nell’ultimo consiglio comunale dall’assessore Salvatore Suriano (foto), che non ha nascosto la soddisfazione per il risultato raggiunto. "E’ un rendiconto importante; è il primo rendiconto che certifica che siamo fuori del Piano di riequilibrio, e che il disavanzo è stato coperto. Quindi adesso è ufficiale che Fiesole non è più a rischio dissesto".

L’inversione di tendenza è iniziata già da qualche anno, con il disavanzo che è andato scemando progressivamente. Ma è anche frutto di accantonamenti e risparmi dell’ultimo anno, anche per affrontare l’imprevisto caro-bollette. La prudenza è infatti rimasta al centro dell’azione dell’amministrazione.

Scelta politica che però viene criticata dal centrosinistra. "Il rendiconto – ha osservato il capogruppo di Fiesole Europa Tommaso Manzini – dimostra che i soldi ci sono. Ma quando abbiamo provato a chiedere di potenziare alcuni servizi ai cittadini ci è stato risposto che non c’era copertura". A rimetterci, osservano dai banchi dell’opposizione, sarebbe stata la programmazione dei lavori nelle scuole, ma pure la manutenzione stradale e l’ennesimo no a nuovi fontanelli. "Certo non si può realizzare tutto – ha aggiunto Manzini –. Ma su qualcosa spero che il Comune adesso voglia dare risposta ai cittadini".

Opposto il parere della maggioranza, con i consiglieri Fabiola Falli e Davide Tanganelli, che hanno sottolineato una “gestione oculata e da buon padre di famiglia“ dell’amministrazione, garantendo investimenti e agevolazioni a sostegno dei cittadini più deboli nell’ultimo anno. E comunque una boccata d’ossigeno arriva subito per il capitolo lavori pubblici: già quest’anno si potranno spendere 500mila euro per le strade, per un totale che ne trienno raggiungerà i 903mila euro.