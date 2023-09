Fiesole: Acquedotto Colabrodo, Sprechi da 15 Giorni: Protesta per Mancati Interventi

Ancora perdite dall’acquedotto con conseguente protesta per i mancati interventi e lo spreco d’acqua. Accade in via Vecchia Fiesolana, dove da quindici giorni si sono aperte due falle sulla conduttura sotterranea della rete idrica, con continua fuoriuscita d’acqua. "Ho fatto la segnalazione il 23 agosto ma, come successo anche in altre occasioni – racconta Patrizia Carmagnini – a giorni di distanza l’acqua continua a defluire copiosa. Noi comuni mortali chiudiamo il rubinetto anche quando ci laviamo i denti e lo insegniamo a figli e nipoti. E’ vergognoso che il Comune permetta questi sprechi". Publiacqua conferma di aver preso in carico l’intervento e assicura che una prima riparazione sarà in giornata, avuto l’ok per chiudere la strada. Per l’altra invece va sostituto un tratto di tubazione. Serve quindi l’organizzazione di un cantiere che comunque, si assicura, sarà a breve.