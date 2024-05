Fiesole, 80 anni dal sacrificio. Barbero narra la storia dei martiri. E per gli studenti è una rockstar

Gli studenti gli chiedono un selfie, un autografo, una stretta di mano come se fosse un attore o una rockstar. E lo ringraziano "perché con lei la storia è più bella". Il professor Alessandro Barbero è stato accolto come una star dagli studenti del liceo Michelangelo di Firenze, del Russell Newton di Scandicci e del Calamandrei di Sesto Fiorentino nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Applausi anche per la collega, la professoressa Michela Ponzani, entrambi chiamati a raccontare il periodo storico in cui hanno perso la vita da eroi i tre giovani carabinieri Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti.

Sono passati quasi 80 anni dal loro sacrificio, al quale è dedicato un monumento a Fiesole. Era il 12 agosto del ’44, all’indomani del suono della Martinella che inneggiava alla Liberazione di Firenze: i tre, poco più che ventenni, insieme al loro comando sostenevano la Resistenza con armi, viveri e logistica. Si erano messi in salvo nella Buca delle fate, quando vennero a sapere che i tedeschi li stavano cercando. Se non li avessero trovati avrebbero ucciso 10 civili. Dieci innocenti. I tre si consegnarono e furono fucilati, salvando altre vite. Morirono ’A testa alta’ – come si intitola il film di Maurizio Zaccaro che racconta la loro storia – con l’orgoglio di essere italiani e di rispettare il loro giuramento alla patria. Durante la conferenza a Palazzo Vecchio, organizzata dalla Legione carabinieri Toscana comandata dal generale Lorenzo Falferi e coordinata dalla capocronista della Nazione Erika Pontini, Barbero e Ponzani hanno ricostruito non solo la storia dei tre carabinieri di Fiesole, ma anche il contesto storico in cui è avvenuta una delle stragi di quei mesi terribili. Hanno raccontato anche l’Italia come vissuta per tutta la vita da dei giovani di poco più di 20 anni.

Emozionante la testimonianza di Alberto La Rocca, nipote di uno dei tre carabinieri dal quale ha ereditato il nome. "Lo porto con grande onore, insieme alla medaglia all’onore militare che finora era stata portata dai suoi fratelli, che oggi non ci sono più – sottolinea –. A questi giovani presenti in sala, auguro non di diventare degli eroi, ma di impegnarsi perché questa società si mantenga sana e basata sul rispetto dei valori, della democrazia e della correttezza". Con lui erano presenti anche i nipoti e pronipoti di Vittorio Mirandola.

Alla presenza del comandante interregionale Salvatore Luongo, del questore di Firenze Maurizio Auriemma, del prefetto Francesca Ferrandino nonché del sindaco di Fiesole Anna Ravoni e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia, la vicesindaco di Firenze Alessia Bettini ha sottolineato la riconoscenza che dobbiamo a chi, come quei giovani, ha sacrificato la propria vita per i valori fondanti del nostro Paese. E ha annunciato, a nome del sindaco Dario Nardella, che nei prossimi giorni sarà consegnato il Fiorino d’oro a Giuseppe Giangrande, il maresciallo ferito gravemente undici anni fa davanti a Palazzo Chigi. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha ricordato come l’Arma dei carabinieri sia "l’espressione più autentica della difesa e dei valori dell’Italia". Tante le domande ai professori Barbero e Ponzani fatte dai 120 studenti presenti nel Salone dei Cinquecento, coinvolti ed emozionati dalla storia di tre ragazzi poco più grandi di loro che hanno perso la vita per la patria e dalla capacità espositiva di due professori che sanno entusiasmare anche i giovani. A conclusione dell’evento, la Legione dei carabinieri ha consegnato ai professori Barbero e Ponzani e alla capocronista de La Nazione Pontini la medaglia in memoria dei martiri di Fiesole in cui è rappresentato il loro sacrificio.