Fiera senza giostre Nuove regole contro le risse

Niente giostre durante la fiera. L’amministrazione ha portato in consiglio una delibera con il regolamento e il calendario degli eventi di spettacolo viaggiante e della fiera. E scoppia la polemica. Polemica perché nella programmazione, il luna park comincia 15 giorni prima della fiera con l’obbligo di sbaraccare tutto proprio prima dell’inizio della fiera. Le date sono le seguenti: Luna park dal 15 al 30 settembre, Fiera dal 7 al 15 ottobre. Logico che la storia è stata mal digerita dagli ambulanti che si stanno organizzando per protestare contro questa decisione. L’opposizione, nella persona del consigliere comunale della lega Alessandro Salvadori: "Nel mio intervento – ha detto – ho sottolineato che il provvedimento mi sembrava troppo drastico, in quanto il problema delle baby gang è un problema sociale reale che va affrontato con mezzi idonei e non impedendo attività di qualsiasi tipo che possano generare situazioni critiche, danneggiando chi lavora onestamente. Tutta l’opposizione è intervenuta a favore della presenza delle giostre durante il fierone".

L’atto però è passato comunque. Il problema ovviamente è nato nel 2022, con i gravi episodi legati alle risse nel giorno del fierone con duemila ragazzi in fuga dal luna park in mezzo al viale Moro. Quella rissa richiese l’intervento delle forze dell’ordine, e al conseguente contenuto del verbale del comitato provinciale ordine e sicurezza si invitava il Comune a valutare, per il futuro, l’opportunità dello spostamento delle date previste per il luna park, in modo che non si sovrapponessero con l’evento fieristico, l’amministrazione comunale ha fatto le proprie valutazioni. "Ci sono vari motivi per i quali l’atto è stato conformato in questo modo – ha detto il vicesindaco Giorgi – perché se avessimo fatto diversamente, ossia prevedendo il luna park contemporaneamente alla fiera sicuramente non sarebbe stato possibile farlo per le indicazioni arrivate dalla prefettura. Se ci saranno deroghe saremo pronti a intervenire anche con un atto successivo. Ma al momento, stanti così le cose era l’unica strada da seguire".

Nel pacchetto fiera, pur essendo redatti piani della sicurezza diversi per ciascun evento (Fiera, Fierone e Luna Park), gli stessi vanno a costituire un unico pacchetto che viene approvato nella sua interezza dal Cosp. Per questo l’amministrazione non può correre il rischio, contravvenendo all’invito del Comitato, che venga espresso un parere negativo allo svolgimento dell’intera manifestazione.