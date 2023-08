Fiera di San Lorenzo a Pontassieve: Giovedì di festa per la Valdisieve

Torna a Pontassieve la tradizionale Fiera di San Lorenzo. Un vero e proprio evento per la Valdisieve, in programma giovedì 10 agosto per l’intera giornata. Anche quest’anno i banchi del mercato si estenderanno in un’area più ampia. Gli esercenti saranno presenti oltre che in piazza Gramsci, parte di via Reni, via Tanzini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Boetani, via Roma e via Ghiberti, anche in via Garibaldi, via Gori, piazza Cairoli e via Maglioni. Sarà, per Pontassieve e tutta la zona, una vera e propria occasione di festa, che cade come sempre nel bel mezzo dell’estate.

Attenzione alle variazioni relative al traffico, che per l’occasione subirà importanti cambiamenti. Per l’intera giornata del 10 agosto sarà sospesa la pulizia strade a Pontassieve dove era prevista, con revoca conseguente del divieto di sosta. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione in piazza Stazione, in corrispondenza dell’uscita dalla piazza, obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli. Inoltre, divieto di accesso in via Vittorio Veneto, in corrispondenza dell’intersezione con via Filicaia, ad esclusione dei veicoli di proprietà dei residenti, domiciliati e proprietari. Senso unico alternato di circolazione in via Vittorio Veneto, solo per l’accesso e l’uscita dalle aree di sosta private e divieto di sosta con rimozione forzata in via Vittorio Veneto, primi due stalli di sosta sulla destra rispetto al senso di marcia normalmente consentito, escluso per i veicoli di soccorso. Inoltre, direzione obbligatoria diritto o sinistra in via Matteotti, alla intersezione con via del Capitano. In via Monzecchi (tra via Piave e via Garibaldi) e in via Piave senso unico alternato di transito per tutti i veicoli autorizzati o già in sosta nelle aree indicate. In via Monzecchi, all’intersezione con via Garibaldi obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli; In via Gori, all’intersezione con piazza della Vittoria obbligo di svolta a sinistra in piazza della Vittoria per tutti i veicoli. Infine da via Don Minzoni a Piazza Cairoli, obbligo svolta verso via Montanelli o verso il parcheggio di piazza Cairoli.

Leonardo Bartoletti