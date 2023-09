Fiera, Aramini furibondo "Il mio piano funzionava"

La fiera di San Luca torna indietro di due anni: bocciata la sperimentale collocazione dei banchi della scheda del nuovo piano del commercio su area pubblica. Era considerata un "anno zero", e l’obiettivo era ripartire mettendo al tavolo tutti i soggetti coinvolti. Invece, per i prossimi 12 anni, si tornerà alla disposizione dell’ultimo ventennio. La delibera ha mandato su tutte le furie l’ex vicesindaco Matteo Aramini (foto) e attuale capogruppo all’opposizione di Impruneta Futura: sotto il suo assessorato, era stato riprogettato il piano e in particolare la scheda.

"Durante l’ultimo consiglio – dice Aramini – il sindaco e il consigliere Vitali hanno ripetuto che l’operazione dell’anno scorso non era rispettosa dei lavoratori: probabilmente non ne conoscono il percorso condiviso e voluto".

Difende il proprio lavoro. "Gli attuali membri dell’amministrazione hanno detto bugie, come sul rinnovo delle concessioni: se ritengono ci sia stato qualche illecito, facciano un esposto. Ma cadrà nel vuoto". La soluzione del 2022, aveva previsto davanti alla basilica "l’alternanza delle tradizioni, eventi, produzioni enogastronomiche ed artigianali. E l’area progettata aveva riscosso successo".

Era anche previsto "un decoro estetico con gazebo uniformi e un palco che non avrebbe, a differenza dell’attuale delibera, coperto visivamente il Loggiato. Dicono, poi, che non c’erano banchi dei dolci, ma è una bugia". Nessuno, ribadisce, ha mancato di rispetto ai lavoratori del commercio. "Qualcosa non è andata, ma proprio da un’analisi precisa si sarebbe dovuti ripartire, con l’obiettivo di azzerare tutto per tornare a credere nella tradizione della Fiera".

Poi conclude: "Per amministrare un territorio servono idee e il coraggio di attuarle. Ci vuole rispetto per l’operato di chi ci ha preceduto e dei cui frutti ora la giunta Lazzerini sta godendo".