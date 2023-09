Fiera Antica a Bagno a Ripoli: Animali, Fiori e Antichi Mestieri

Da oggi a lunedì Antella diventa una fattoria a cielo aperto per la sua antica Fiera: tra i giardini della Resistenza e piazza Peruzzi, ci sono gli animali dell’aia, i prodotti dell’orto, le lezioni di pane e i laboratori per aspiranti apicoltori e per concludere, nella giornata di lunedì, il tradizionale fierone. Si parte stasera con la cena in piazza Peruzzi del Ccn Antella e del Comitato Vivere l’Antella, con la presentazione della riqualificazione dell’Isone. Da domani arrivano gli animali con gli antichi mestieri e la possibilità per i più piccoli di provarli. In questi giorni nel ricco programma ci sono anche l’esibizione dei falconieri, prove "off road" sui fuoristrada, la gara canina del Trofeo Maramiao, oltre al mercatino Calcit e – novità - le visite al cimitero monumentale della Misericordia di Antella con domenica l’inaugurazione della tomba restaurata del senatore Isidoro del Lungo.