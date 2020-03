Firenze, 12 marzo 2020 - Lei si chiama Cristina Bontempi, lui Marco Pompa. Hanno entrambi 26 anni ed è solo una delle centinaia di coppie che da domenica sono costrette a passare le proprie giornate lontani l’uno dall’altro. Uno dei tanti amori amori a distanza pronto a superare anche questo scoglio chiamato coronavirus.

E’ quello che stanno vivendo Cristina, una ragazza fiorentina che vive a Firenze e Marco che, invece, è residente a Sesto Fiorentino. Due posti così vicini ma così lontani per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Da lunedì, i due 26enni, causa le drastiche misure varate non potranno più, per ora, vedersi.

"Non appena saputa la notizia l’ho chiamato – racconta Cristina -, lui, pensando a tutto il resto, come la riorganizzazione del lavoro etc., è stato più razionale. Solo il giorno dopo mi ha detto ‘Ma ora non possiamo più vederci nemmeno noi due’. Io da lunedì ho cominciato il mio conto alla rovescia. Lui fa il duro ma sono sicura che lo sta facendo anche lui". Cristina oltre a essere residente a Firenze sta facendo uno stage nell’ufficio marketing e comunicazione di Cna mentre Marco, che vive a Sesto Fiorentino, si occupa di consegne a domicilio, un lavoro che gli è esploso proprio alla luce delle recenti disposizioni. "Stiamo insieme a da 5 anni – prosegue Cristina – e non me lo sarei mai aspettato. Questi sono i primi giorni, il weekend sentirò di più la sua mancanza, perché di solito lo passiamo insieme. Passeremo un sacco di tempo al telefono, i social per fortuna oggi permettono di fare anche le video chiamate. Questo sabato sera? Organizzeremo una seratina su WhatsApp con altri amici (sorride, ndr)".