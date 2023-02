Fiamme in un palazzo di via Maggio Immobile evacuato e alta tensione

Hanno visto uscire del fumo nero dalle finestre del terzo piano di Palazzo Biliotti, un edificio di Firenze che si trova in via Maggio all’angolo con via dei Michelozzi. E dopo aver allertato i vigili del fuoco sono intervenuti entrando nel palazzo mettendo in salvo una signora anziana che era rimasta nell’appartamento. Si tratta di alcuni agenti della polizia municipale che ieri intorno alle 15,20 erano in servizio in piazza Frescobaldi. Vedendo il fumo, si sono avvicinati e uno degli agenti è entrato nell’edificio per sincerarsi della presenza di persone che potessero avere bisogno di aiuto. È salito nell’appartamento ancora in fiamme e pieno di fumo, e ha messo in salvo una signora anziana che, probabilmente in stato confusionale, era rimasta in casa. Nel frattempo una collega dal portone d’ingresso aiutava le persone a uscire dal condominio e altri agenti chiudevano la strada per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso. L’anziana e l’agente entrato nel palazzo sono stati portati all’ospedale per accertamenti insieme al marito della donna ma non hanno riportato conseguenze. La colonna di fumo, nero e denso, a poco a poco ha raggiunto le vie limitrofe come via Sant’Agostino e via Toscanella. "Era come se venisse verso di noi. Abbiamo pensato a un’esplosione" racconta Maria Catani, una studentessa che vive nella zona. Sul posto Federico Bussolin, capogruppo della Lega in Palazzo Vecchio e residente del quartiere: "Un incendio ha bloccato via Maggio. Una via, tra l’altro, sempre molto trafficata e che ora vede stupore e apprensione tra turisti e passanti. A un certo punto ho visto una ragazza uscire dal palazzo e correre verso un ragazzo in bicicletta, poi si sono abbracciati. Una brutta storia che sembra essere finita nel migliore dei modi, almeno nel caso loro".

Rossella Conte