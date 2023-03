Fiamme e code Giornata di passione

Un’auto in fiamme sull’A-1 e nuove ore di passione per gli automobilisti in transito tra Calenzano e Barberino, direzione Bologna. Un pezzo della Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso alle 14.45 per dar modo ai soccorritori – Vigili del Fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale della Direzione di Tronco di

Firenze di Autostrade per l’Italia – di svolgere il proprio lavoro. Agli utenti diretti al nord dopo l’uscita a Calenzano, è stato consigliato di percorrere la ’Militare Barberinese’ e rientrare in A-1 a Barberino.

Dal km 274.4 il traffico tra Calenzano e il Bivio A1-Variante è stato a lungo interrotto, poi incanalato su una sola corsia. Nonostante la riapertura del tratto fiorentino (intorno alle 15.30) si sono formate code; ancora alle 18 sei chilometri, forse più, in direzione del capoluogo felsineo. Non solo: i vigili del fuoco intorno alle 17,30 hanno dovuto spegnere sempre sul tratto di A-1 a calenzano (uscita casello) per il rogo di un furgone. E nel pomeriggio un grosso incendio scoppiato nella cartiera "Essity" e l’alta colonna di fumo hanno creato problemi di viabilità anche sulla

Firenze-Mare.

g.sp.