Fiamme dentro al ristorante. L’incendio paralizza la città. Viale Lavagnini chiude per ore

"Sono sceso a buttare l’immondizia e ho visto una colonna di fumo uscire dal ristorante". Ha ancora la voce rotta dall’adrenalina uno dei primi passanti a rendersi conto dell’incendio in viale Spartaco Lavagnini. Qui intorno alle 16 di ieri infatti, il ristorante Il Clarinetto ha preso fuoco riempiendo di fumo tutta la strada. Sono intervenute ben cinque unità di vigili del fuoco, che una volta sul posto hanno aperto il locale provando a spegnere le fiamme che stavano divampando.

Secondo le prime ricostruzioni a prendere fuoco potrebbero essere state le cucine e poi l’incendio si sarebbe diffuso dentro le sale. La paura è stata tanta; l’odore di bruciato, il fumo nero denso usciva prepotentemente, le sirene, il caos. Ma oltre il terrore, c’è chi lamenta anche dei danni materiali: "Sto nell’appartamento di sopra, mi è preso fuoco il tendone della terrazza. Sono corso in strada" aggiunge di sfuggita un residente ancora turbato.

Ma nella via sono diversi i curiosi appoggiati alle transenne, si è creata una sorta di pubblico. La polizia municipale per permettere lo spegnimento delle fiamme ha chiuso viale Lavagnini, in direzione Fortezza. La circolazione è stata deviata verso via Nazionale mandando il traffico completamente in tilt. Da piazzale Donatello fino ad arrivare al luogo dell’incendio c’era un’unica, gigante, fila di auto in attesa che l’intervento terminasse. Non sono state coinvolte persone per fortuna, ma le operazioni di evacuazione e spegnimento hanno richiesto tempo. La circolazione è stata poi riaperta intorno alle 18.30 e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

Le possibili cause del rogo saranno chiarite dai rilievi dei vigili del fuoco, mentre per la conta dei danni ancora è presto per stilare un bilancio.

Gabriele Manfrin