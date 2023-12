Fiamme al giaciglio di un senza tetto

Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Firenze è intervenuta ieri pomeriggio verso le 16 in piazza Santissima Annunziata dove era stato segnalato un incendio di una coperta sotto il loggiato dell’Istituto degli Innocenti.

L’evento, che ha causato il lieve annerimento di un muro dello storico edificio, è in fase di ricostruzione e non è ancora chiaro come abbia avuto origine.

In particolare non sono emersi elementi per attribuire la responsabilità del gesto ad alcuno; sono tuttavia in corso di acquisizione le immagini delle videocamere cittadine.

Il clochard che solitamente occupa quel giaciglio non era presente.