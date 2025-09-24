Fiammate in officina per fuga di Gpl. Meccanico e conducente ustionati

Una fiammata improvvisa e violenta che li ha travolti e feriti gravemente. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15 e 30 in un’autorimessa di via Boccaccio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e la sezione infortuni sul luogo di lavoro dell’Asl.

Secondo quanto ricostruito, due uomini di 45 e 64 anni – meccanico e proprietario del mezzo – erano alle prese con la revisione di un’auto alimentata a Gpl, quando dalla bombola è fuoriuscita la miscela di idrocarburi gassosi che in pochi istanti ha preso fuoco. Non è ancora noto cosa può aver fatto da scintilla.

Le verifiche dei vigili del fuoco serviranno infatti per avere un quadro più completo della faccenda. Ai raggi X sia la macchina sia gli strumenti degli attrezzi utilizzati dal meccanico.

Entrambi sono rimasti colpiti dalla fiammata. Il 45enne ha riportato ustioni di secondo grado su volto, petto e mani. Il 64enne ustioni di primo grado sulle mani. Portati in codice rosso e in codice giallo all’ospedale di Careggi, non sarebbero in pericolo di vita.

Nelle prossime ore gli investigatori cercheranno di capire le cause della fuoriuscita di Gpl. Se provocato per un difetto di fabbricazione della bombola o per un errore umano.

Tanta la paura tra i residenti del quartiere. La vicenda poteva avere conseguenze anche più tragiche in caso di un ritorno di fiamma e l’esplosione della bombola.