Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaFiammate in officina per fuga di Gpl. Meccanico e conducente ustionati
24 set 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Fiammate in officina per fuga di Gpl. Meccanico e conducente ustionati

Fiammate in officina per fuga di Gpl. Meccanico e conducente ustionati

Sono stati trasporti a Careggi in codice rosso: non sarebbero in pericolo di vita

All’officina sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale Asl

All’officina sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale Asl

Per approfondire:

Una fiammata improvvisa e violenta che li ha travolti e feriti gravemente. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15 e 30 in un’autorimessa di via Boccaccio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e la sezione infortuni sul luogo di lavoro dell’Asl.

Secondo quanto ricostruito, due uomini di 45 e 64 anni – meccanico e proprietario del mezzo – erano alle prese con la revisione di un’auto alimentata a Gpl, quando dalla bombola è fuoriuscita la miscela di idrocarburi gassosi che in pochi istanti ha preso fuoco. Non è ancora noto cosa può aver fatto da scintilla.

Le verifiche dei vigili del fuoco serviranno infatti per avere un quadro più completo della faccenda. Ai raggi X sia la macchina sia gli strumenti degli attrezzi utilizzati dal meccanico.

Entrambi sono rimasti colpiti dalla fiammata. Il 45enne ha riportato ustioni di secondo grado su volto, petto e mani. Il 64enne ustioni di primo grado sulle mani. Portati in codice rosso e in codice giallo all’ospedale di Careggi, non sarebbero in pericolo di vita.

Nelle prossime ore gli investigatori cercheranno di capire le cause della fuoriuscita di Gpl. Se provocato per un difetto di fabbricazione della bombola o per un errore umano.

Tanta la paura tra i residenti del quartiere. La vicenda poteva avere conseguenze anche più tragiche in caso di un ritorno di fiamma e l’esplosione della bombola.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata