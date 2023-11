Fiabe tattili per bambini non vedenti. L’opera degli studenti del liceo artistico di Firenze

Firenze, 29 novembre 2023 – Davvero un bel regalo per gli studenti con problemi visivi. Bambini e bambine non vedenti e ipovedenti potranno leggere libri di fiabe illustrate con tavole tattili, realizzati dagli studenti del liceo Artistico di Porta Romana a Firenze.

È questo il primo obiettivo di un progetto di collaborazione tra la Stamperia Braille della Regione e il corso di perfezionamento in arti grafiche del liceo Artistico che è stato presentato nella sede dell'istituto fiorentino alla presenza dell’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, della preside dell’istituto Laura Lozzi e del presidente della Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) Toscana Massimo Diodati.

In quest’occasione è stato mostrato il primo lavoro grafico prodotto dalla collaborazione, ovvero la fiaba illustrata “Il lupo e i sette capretti”. “Questo libro – ha detto Serena Spinelli – è solo l’inizio di un ottimo esempio di collaborazione tra istituzioni, la scuola e la nostra Stamperia Braille, e anche di un ponte tra nuove generazioni: giovani studenti che mettono a disposizione dei bambini non vedenti la loro creatività consentendogli di entrare, insieme ai loro coetanei, nella dimensione del libro e della lettura, in questo caso con una fiaba”.

“La Stamperia Braille – prosegue l’assessora - continua così ad alimentare il suo catalogo per i più piccoli, mentre gli studenti compiono un’importante esperienza formativa potendo sperimentare questa tecnica e, perché no, ipotizzare di trasformarla in lavoro, andando a formare un serbatoio di competenze per la stessa Stamperia”.

Il percorso di avvicinamento tra Stamperia Braille e l’Artistico si è sviluppato sin dalla parte finale dello scorso anno scolastico e si è rafforzato di recente con la stipula di una convenzione per la realizzazione di libri con illustrazioni a colori e tattili e testi in nero e in braille che proseguirà almeno sino al 2025. Grazie a questa iniziativa i giovani studenti hanno la possibilità di misurare le loro capacità creative su un terreno nuovo: le immagini da loro ideate devono essere poi trasformate ‘a rilievo’ per rendersi ‘leggibili’ al tatto.

I bambini non vedenti e ipovedenti da 3 a 11 anni possono così compiere le loro prime esperienze d’incontro con la lettura e con le fiabe. Tecnicamente le matrici necessarie all’attuazione di questa e delle successive fiabe del progetto saranno ideate e realizzate dagli studenti del corso di perfezionamento in arti grafiche e le tavole saranno stampate presso la sede della Stamperia Braille.