Fi-Pi–Li altro stop, chiusura notturna per lavori. Residenti in rivolta: "Siamo strangolati dal traffico"

Altre due notti di ordinario disagio per gli utenti della Fi-Pi-Li e per i residenti della zona. La Città Metropolitana ha annunciato infatti a un’ulteriore interruzione dalle ore 22 di stasera, 5 marzo, fino alle ore 6 di domani e, con gli stessi orari, anche nella notte successiva. La chiusura al traffico riguarderà la carreggiata tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione Firenze, ed è stata decisa per permettere i lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Si tratta dell’ennesimo stop nel tratto in questione dove, nelle ultime settimane, si sono susseguiti gli interventi, anche se in direzione opposta (verso il mare). A complicare la vita degli automobilisti (e dei residenti delle colline), anche diversi blocchi imprevisti scattati in orario diurno, a causa di incidenti stradali. "Sappiamo che ci sono dei lavori in corso – spiega Saul Rinaldi, presidente del Comitato Collinare di Lastra a Signa – ma servirebbero una comunicazione e una segnaletica migliori.

Spesso, durante le chiusure notturne, i mezzi pesanti si perdono e finiscono lungo le strade collinari, causando blocchi e disagi. Andrebbero messi dei varchi all’imbocco di alcune vie, oltre a segnali di deviazione più evidenti. Ricordiamo poi che, dal 2021, non sono ancora finiti i lavori di ripristino intorno alla frana di Carcheri. Più in generale, tutta la piana tra Lastra a Signa e Scandicci è strangolata da un traffico eccessivo che fagocita la qualità della vita delle persone e provoca inquinamento e rumore. Si dovrebbero implementare i trasporti pubblici, con una vera cura del ferro e occorrerebbe una campagna di sensibilizzazione lungo tutta la Fi-Pi-Li per far capire quanti incidenti vi si verifichino e quali siano gli effetti dell’arteria sulla popolazione".