Fi-pi-li Tir esce di strada, traffico in tilt

Un’altra mattinata di ordinario caos, ieri, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. A causare i disagi, con il conseguente blocco totale del tratto fra Lastra a Signa e Ginestra, in direzione mare, è stato un incidente intorno alle 4.30 della notte. Un tir che trasportava generi alimentari è in parte uscito fuori strada, intraversandosi sulla carreggiata. Nonostante la "spettacolarità" dell’incidente, secondo quanto riferito, il conducente sarebbe illeso. Enormi invece i disagi, con ripercussioni pesanti per i tanti automobilisti in movimento nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze-Ovest, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e poi al recupero con il sollevamento effettuato con due autogru, una delle quali arrivata a Lastra a Signa dal comando di Prato. Intorno alle 9, "Muoversi in Toscana" segnalava "code a partire da Firenze-Scandicci e rallentamenti anche sulla carreggiata opposta per curiosi", ma i disagi sono proseguiti per tutta la mattina. In tilt, come sempre accade in questi casi, anche la viabilità secondaria. Molti automobilisti e mezzi pesanti hanno cercato di bypassare il tratto bloccato percorrendo le strade collinari, ma anche qui non sono mancati problemi. Prima delle 11, un tir è rimasto bloccato su una piccola strada di campagna, costringendo centinaia di automobilisti a cambiare rotta per la seconda volta congestionando definitivamente il traffico. Solo poco prima delle 13, dopo la rimozione del camion, la Fi-Pi-Li è stata riaperta nei due sensi di marcia.

Lisa Ciardi