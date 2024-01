"Fi-Pi-Li sicura, presto il salto di qualità"

Toscana Strade, la nuova società della Regione, sarà chiamata alla gestione diretta della Fi-Pi-Li, direttrice viaria tra le più utilizzate in tutto il territorio toscano. La società "è lo strumento individuato come il più idoneo" per potenziare la governance regionale mediante la costituzione di un soggetto autonomo, una società interamente partecipata dalla Regione, "che avrà come mission la realizzazione degli interventi infrastrutturali, l’espletamento delle funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e delle funzioni amministrative" per la gestione in sicurezza della Firenze-Pisa-Livorno, ha ribadito l’assessore ai Trasporti Stefano Baccelli. La normativa consentirà a Toscana Strade di subentrare alla Città metropolitana di Firenze. Si ipotizza "un sistema nuovo, più snello, autosufficiente, in grado di garantire più sicurezza e qualità, una scelta politica forte" ha ribadito Baccelli quando fu ascoltato nella commissione regionale. Lo studio Kpmg ha dimostrato che "la nuova governance è sostenibile finanziariamente, conveniente dal punto di vista economico in un’ottica di contenimento spese".

Si prevede che la società operi con personale proprio, utilizzando risorse derivanti da concessioni e canoni della Fi-Pi-Li, impianti pubblicitari, riscossione dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada, come da introiti dovuti al pagamento del pedaggio per i mezzi pesanti (non si è attenuata la polemica). Si prevede un corrispettivo annuale della Regione di 10 milioni 776mila 260 euro per il 2024 e 11 milioni 359mila 420 euro per il 2025 (coperto con le entrate da sanzioni per oltre 9milioni l’anno e il ricorso al Fondo speciale). Prevision di introiti dal pedaggio? Fino a 16 milioni all’anno.