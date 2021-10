Firenze, 21 ottobre 2021 - Altra mattinata da incubo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pilsa-Livorno (Fi-Pi-Li). Questa mattina, 21 ottobre, a causa di un avvallamento di dieci-dodici centimetri, per una lunghezza di 20 metri, è stata chiusa d'urgenza la corsia di marcia in direzione Firenze, con restringimento di carreggiata tra Ginestra e Lastra a Signa, l'avvallamento è in prossimità di una curva.

Il traffico è congestionato e si registrano diversi chilometri di coda. I tecnici sono a lavoro per capire la causa, ispezionando anche gli elementi a valle della strada (a destra per chi viene verso Firenze) e garantendo le condizioni di sicurezza.

L'avvallamento è un nuovo capitolo nel calvario di una strada che ogni giorno serve agli spostamenti tra est e ovest e viceversa in Toscana. Una infrastruttura strategica ma troppo spesso teatro di disagi e problemi strutturali. Proprio pochi giorni fa il tratto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa era stato totalmente riaperto dopo quasi un anno di lavori per la vasta frana del 6 gennaio scorso, che aveva costretto le autorità a chiudere la corsia verso Firenze, con gli automobilisti che per mesi hanno potuto utilizzare a doppio senso la corsia verso Livorno.

"Un altro avvallamento sulla FiPiLi e sempre all'altezza del comune di Lastra a Signa, dove purtroppo abbiamo avuto episodi sempre più emblematici della cattiva manutenzione complessiva dell'importante rete viaria".

È stato necessario "un ennesimo restringimento, purtroppo inevitabile per garantire la sicurezza degli utenti", dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centrodestra per il Cambiamento Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti.

"Quello della FiPiLi è un calvario che sembra non avere mai fine - aggiungono i consiglieri - È necessario un approfondimento complessivo delle condizioni dell'opera al fine di essere certi della sua sicurezza e soprattutto per portare avanti urgentemente tutti gli adeguamenti necessari per un arteria di traffico così importante che incide sulla vita di molti pendolari".

