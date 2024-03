Fi-Pi-Li Odissea quotidiana, oggi arriva Giani

La Fi-Pi-Li nel tratto di Scandicci è il punto critico dell’intera mobilità dell’area ‘vasta’. Ovvero lo snodo del traffico quotidiano tra Firenze, Prato, Empoli, e la dorsale nazionale della viabilità, ossia l’A1. Stamani il presidente della Regione, Eugenio Giani arriva con l’assessore regionale Baccelli a Scandicci per un sopralluogo sui cantieri che porteranno al risanamento acustico di questo tratto ‘nero’ e alla creazione della corsia d’emergenza. Lavori che sono fondamentali per un incremento della sicurezza per chi è in transito, ma che non sono risolutivi per il problema del traffico, soprattutto nell’ora di punta. Diversi in questo caso sono i progetti ancora in stand by per i quali la Regione sta facendo da tempo pressione. Il primo è quello del nuovo svincolo autostradale che affiancherà l’attuale casello dell’A1.

La pratica è impantanata a Roma, e in un rimpallo al ministero dell’Ambiente che tiene fermo il progetto sul quale Autostrade per l’Italia potrebbe intervenire fin da subito avendo il finanziamento pronto. Il risultato è che ogni giorno gli automobilisti si incolonnano fino da Empoli e devono attendere pazientemente il loro turno per entrare in autostrada (l’unica via è proprio dalla Fi-Pi-Li) o per arrivare a Firenze sul posto di lavoro.

A nulla sono valse le proteste degli imprenditori, dei pendolari, a nulla sono servite le richieste del comune di Scandicci.

E ferma è la nuova viabilità per Lastra a Signa che porterà direttamente al nuovo ponte sull’Arno e alla bretella di collegamento col Pratese. In base ai numeri rilevati durante le fasi preliminari del Pums, il traffico in città è piuttosto caotico: sono 161mila gli spostamenti ogni giorno a Scandicci, fatti in prevalenza con l’auto propria. Facendo uno spaccato su questa mobilità nel giorno feriale, 122mila sono di scambio da e per la città (68% auto 8 bus 5 tram); 39mila (64% su auto 10% bus) sono quelli esclusivamente dentro il territorio comunale di Scandicci.

Ma sono i numeri sul transito nel punto critico della SGC a fare paura: dalle 6 alle 20 dallo svincolo Fi-Pi-Li passano 28.946 ossia 34 auto al minuto. Per quanto riguarda i lavori in corsi nel tratto del sopralluogo, si tratta di 1,2 chilometri dal km 1+170 al km 2+400. I lavori costeranno quasi quattro milioni, interamente finanziati dalla regione e riguardano la stesa di manto di usura "sperimentale" a bassa emissione sonora; l’installazione di nuove barriere acustiche fonoassorbenti con creazione della corsia di emergenza.

Fabrizio Morviducci