Fi-Pi-Li nel caos. Doppio incidente e traffico in tilt

LASTRA A SIGNA

Un’altra mattinata d’inferno sulla Firenze-Pisa-Livorno. A mandare in tilt la circolazione della grande arteria, nel tratto fra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, un doppio incidente stradale avvenuto intorno alle 6. Il conducente di un primo veicolo avrebbe perso il controllo proprio all’altezza dell’uscita lastrigiana, finendo in testa-coda. Pochi istanti dopo, un secondo mezzo in movimento nella stessa direzione sarebbe arrivato sul posto senza riuscire a evitare l’impatto col primo veicolo e finendo per ribaltarsi. La presenza dei due mezzi (un camioncino e un Suv) ha completamente paralizzato i flussi in direzione Firenze, non solo sulla Fi-Pi-Li (dove gli automobilisti sono rimasti fermi per più di un’ora) ma anche sulle strade secondarie e sulle vie collinari.

Tutte le vie alternative alla superstrada sono rimaste bloccate a lungo, fra le proteste di residenti e automobilisti, anche per il mancato avviso all’ingresso di Ginestra Fiorentina. Solo dopo un paio d’ore, una volta rimossi i mezzi (grazie all’intervento della strada e dei vigili del fuoco) e smaltite le code, la situazione è finalmente tornata alla normalità. Incidenti e blocchi sono purtroppo all’ordine del giorno nel tratto della Fi-Pi-Li che va da Ginestra Fiorentina a Scandicci. E, ogni volta che l’arteria va in tilt o viene chiusa per lavori (è successo anche nelle ultime notti), il traffico leggero e pesante si riversa sulle strade comunali e provinciali, creando ulteriore caos.

Li.Cia.