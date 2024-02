Fi-pi-li, chiude una carreggiata

Interruzioni notturne in arrivo sulla Firenze-Pisa-Livorno. A causa di alcuni lavori per il ripristino della pavimentazione stradale e per il rifacimento della segnaletica orizzontale, da domani all’8 febbraio prossimo, verrà chiusa la carreggiata in direzione mare della superstrada, in vari tratti della provincia di Firenze. Come fa sapere la Città Metropolitana che si occupa della manutenzione dell’arteria, il primo stop è previsto dalle ore 22 del 5 febbraio alle 6 del successivo 6 febbraio fra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. Seguirà una seconda interruzione dalle ore 22 del 6 febbraio alle ore 6 del 7, stavolta tra gli svincoli di Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino e ancora dalle ore 22 del 7 alle 6 dell’8 nuovamente tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. Gli automobilisti dovranno usare la viabilità ordinaria, seguendo la cartellonista che verrà posizionata. Di giorno la superstrada tornerà percorribile in entrambe le direzioni.