"FI: Faremo di tutto per bloccare il provvedimento a Firenze"

Forza Italia va all’attacco a proposito della norma del sindaco Dario Nardella di vietare gli affitti turistici brevi all’interno dell’area Unesco (dal primo giorno, non c’è retroattività). Ed è una battaglia su tutti i livelli, da quello regionale e dunque con il capogruppo di FI in Consiglio regionale Marco Stella (foto), al collega in consiglio comunale Mario Razzanelli. Secondo Stella la norma di Nardella "è malsana, anticostituzionale". Da Fi si spiega che si farà "qualsiasi cosa" per bloccare il tutto. Stella afferma che si tratta di una "follia. Le locazioni turistiche in questa città valgono 35 milioni di euro di imposta di soggiorno. Perché nessuno controlla i turisti che stanno a Firenze solo dalla mattina alla sera, che consumano suolo e vanno via?". Secondo Fi a Firenze ci sono circa 14mia locazioni turistiche, di cui 5-6mila all’interno della città. Tutte persone che "rispettano le regole, pagano le tasse". Razzanelli ci va giù pesante.

"L’atto di Nardella è un grave autogol, una lesione della proprietà privata – dice -. Se uno paga le tasse, poi può affittare a chi gli pare". E per dare ancora più forza alla tesi il capogruppo di Fi a Palazzo Vecchio ha fatto predisporre da un professionista, Andrea Chiostri, una relazione dove si afferma che la norma di Nardella "è di inaudita gravità" perché "si va a colpire la libertà di proprietari di utilizzare un proprio bene cui viene impedito un normale utilizzo perfettamente conforme alla legge, costringendoli a un utilizzo vincolistico nel settore degli affitti di lunga durata". Si fa riferimento al fatto che "Firenze è un gioiello del Rinascimento. È inevitabile che sia una grande attrazione turistica invidiata da tutto il mondo. La ricchezza portata dai flussi turistici è un valore inestimabile. Pensare di portare i turisti fuori da Firenze e mantenere gli stessi flussi di ricchezza è illusorio. Un provvedimento di questo tipo comporterebbe che questi stessi turisti si sposterebbero giornalmente per raggiungere il traffico cittadino. Il che si tradurrebbe inevitabilmente in un maggior flusso di traffico".

Niccolò Gramigni