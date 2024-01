Festività, gran finale . Ma l’allerta meteo blocca il Befana-show

La Befana a Firenze non solo vien dal cielo, ma anche su auto d’epoca e vogando sull’Arno. Tanti gli appuntamenti che oggi vedranno l’arrivo dell’arzilla vecchietta col suo carico di dolciumi. E se la vigilia ha visto un pomeriggio di musica e festa all’Isolotto culminato col rogo del fantoccio, a seguito dell’allerta meteo è stato annullato lo spettacolare atterraggio della Befana dall’arco di piazza della Repubblica e dal palazzo della Rinascente ma anche lo show dei vigili del fuoco in piazza Signoria. Caramelle e dolcetti offerti da Conad e Pasticceria Sieni arriveranno comunque a destinazione donati alle 17 strutture di accoglienza per minori gestite in convenzione col Comune: la consegna alle 12 a Villa Il Pozzino alla presenza del sindaco Nardella, dell’assessore Funaro e del presidente di Confcommercio Toscana Cursano con il direttore regionale Marinoni.

Non si calerà dalla Loggia dei Lanzi la Befana dei vigili del fuoco che hanno comunque esposto in piazza alcuni mezzi speciali utilizzati anche nella recente alluvione di Campi: vigili del fuoco e Gallerie degli Uffizi invitano tutti a sostenere la tutela e conservazione del patrimonio storico artistico danneggiato dalle calamità. In cabriolet arriverà invece la Befana del Vigile Urbano che vedrà 80 macchine d’epoca partire dal piazzale delle Cascine alle 9.15 per dirigersi verso Ponte alla Vittoria, piazza Pier Vettori, San Frediano, Ponte alla Carraia, Piazza Goldoni. Una sfilata festosa per le vie del centro e sui viali per la 28esima edizione della manifestazione ideata dal Club Auto e Moto d’Epoca Toscano nel 1996. La Befana alle 10 arriverà anche dal fiume alla sede Canottieri Comunali su Lungarno Ferrucci, a bordo di un Dragon Boat carico di calze piene di dolci offerte da Unicoop Firenze da donare ai bambini. Il gruppo delle Florence Dragon Lady-Lilt e altre donne della Canottieri vestiranno gli abiti della simpatica vecchina fino a mezzogiorno invitando tutti a una gita sull’Arno, mentre la Scuola Italiana Cani Salvataggio sorveglierà le escursioni. Tanti gli appuntamenti nei quartieri.

Alla Limonaia di Villa Strozzi evento tutto dedicato ai bambini dalle 15.30, con una lettura di racconti interattivi sulla stagione più fredda dell’anno, aspettando a suon di favole l’arrivo della Befana. Che è attesa anche a Villa Arrivabene dalle 10,30 per regalare calze ai bambini, nell’evento a cura dei volontari della Fratellanza Militare, e a seguire la consegna del Premio Villa Arrivabene. Col suo sacco pieno di carbone zuccherato e caramelle la Befana farà tappa alle 10.30 al Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi, alle 16 all’Sms Rifredi e al Circolo Ricreativo Lippi, mentre la Befana Azzurra è attesa anche al campo degli Azzurri di via Magellano. È l’iniziativa voluta dal Colore per salutare il nuovo anno con calze per i bambini e un brindisi per i grandi. Al Torrino di Santa Rosa dalle 10 consegna delle calze e dei giocattoli ai figli e ai nipoti dei soci del circolo, e al termine rinfresco. La vecchina farà capolino con le sue aiutanti anche al mercato straordinario di Campo di Marte, tra gli oltre 200 banchi intorno allo stadio, con parata delle Befane e l’esibizione dei trampolieri dalle 15 alle 17. E quanti si perdono oggi il suo arrivo ufficiale, potranno rimediare domani andando all’Ippodromo del Visarno che ospiterà la Befana Ritardataria, dalle 12 alle 18, con brevi escursioni sui pony, marionette, bolle di sapone giganti, giochi in legno, laboratori didattici e stand di street food. I bambini entrano gratis, il biglietto per gli adulti costa invece 5 euro. C’è poi il treno a vapore della Befana da Firenze a San Piero a Sieve, con ritorno nel pomeriggio. Nella stazione mugellana per tutti i passeggeri rinfresco e intrattenimento. Nel pomeriggio a Lastra a Signa grande parata con una Befana gigante realizzata da bambini e anziani. Si parte alle 14 con giochi in piazza Garibaldi, alle 15 la sfilata con distribuzione delle calze e gran finale alle 17.30 con lo spettacolo di fuoco e danza. Grande festa anche a Santa Brigida, dalle 14,30.

Maurizio Costanzo