Festival tradizioni Si parte oggi

‘Festival delle tradizioni italiane’ da oggi a domenica in via Pantin a Scandicci, con 17 banchi di artigianato e prodotti tipici enogastronomici delle diverse regioni del nostro paese. Il mercatino fa parte delle iniziative programmate in città fino a fine 2023, a seguito della partecipazione degli organizzatori al bando pubblicato a inizio anno dall’assessorato al Commercio e allo Sviluppo economico del Comune di Scandicci. Ogni fine settimana non manca quindi l’appuntamento con l’artigianato