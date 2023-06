Festival Sale Parola ai protagonisti La nostra cronaca è scesa in piazza per incontrare le anime del rione

di Rossella Conte

In largo Annigoni c’è Marta Casoli, una delle anime di piazza dei Ciompi e c’è Liliana Maselli con tutto il suo carico di storie da raccontare. Ma c’è anche Luca Menoni, il presidente del Consorzio del Mercato di Sant’Ambrogio e c’è Luca Simoni, lo studente fuori sede adottato dal rione. C’è un po’ tutta Sant’Ambrogio all’appuntamento con La Nazione Redazione Mobile lanciato dal nostro giornale all’interno di Sale, il festival promosso dal gruppo Cibrèo e dal Teatro del Sale. Ognuno col suo carico di storie e ricordi da raccontare. E soprattutto da condividere.

Per anni Marta Casoli, anima e cuore del rione, ha partecipato ai dialoghi interreligiosi in rappresentanza del suo quartiere: "In Sant’Ambrogio convivono tre comunità religiose differenti, è un concentrato di culture. Per noi è un valore aggiunto": sottolinea Casoli che lancia un appello: "Mi auguro che almeno questo angolo di città conservi la sua identità".

Anna Catalano ha vestito centinaia di abitanti "sento queste strade come fossero casa" le sue parole. D’altra parte è dal 1951 che abita il rione. Lavinia Allegri invece è arrivata nel quartiere nel 1944 e di cose da raccontare ne ha tante: "Qui si respira ancora tanta fiorentinità, un quartiere vivo". Ma Sant’Ambrogio è anche il suo mercato delle Pulci, con tutti i suoi sessanta anni fra tradizione e modernità, che ha festeggiato da poco il compleanno. Sessanta anni ricchi di ricordi, di piccoli e grandi colpi per la gioia di collezionisti e di antiquari. "È ancora un quartiere pieno di vita e di fiorentini": sorride Cristina Salomoni che dal 2016 gestisce un banco nello storico mercato. E c’è Patrizia che ci è nata e ricorda quando in piazza dei Ciompi c’erano gli ortolani e lei giocava con la spensieratezza di una bambina. "Questo è il posto dove sono nata, cresciuta e ho scelto di vivere" dice. Quanta vita e quante storie.

Luca Menoni per esempio ricorda quando nel 1978, appena arrivato al mercato, prendeva l’acqua alla fonte perché nella sua macelleria come nelle altre botteghe ancora non arrivava. "Allora Fabio Picchi era poco più di un ragazzo, girava tra i banchi del mercato e sceglieva solo il meglio. Ho un ricordo bellissimo. Oggi nonostante sia cambiato tanto, il nostro mercato è riuscito a conservare il suo spirito. Lavorare in Sant’Ambrogio è un orgoglio": dice Menoni.

Intanto il festival “Sale“ si avvicina al termine. Ieri sera al Teatro del Sale la cena tosco-vegana della Holistic Nutritionist Sridevi Jasti e poi “Le interviste possibili“ introdotte dall’assessore al welfare Sara Funaro, con la capocronista de La Nazione Firenze Erika Pontini e l’artigiano Vincenzo Ribera, il direttore dell’International laboratory of plant neurobiology Stefano Mancuso con Andrea Battiata (Ceo Ortobioattivo), il giornalista e scrittore Davide Paolini con Duccio Cavalieri (Unifi).

Oggi gran finale sotto la loggia del mercato di piazza Ghiberti con il grande pranzo per 300 persone provenienti da associazioni e centri di accoglienza (ore 13) con i volontari delle associazioni benefiche e il Ballo del Sale (ore 18) con l’allestimento di una vera e propria balera aperta a tutti.