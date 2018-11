Firenze, 10 novembre 2018 - «Questo non è un giocattolo. E’ un sistema altamente sofisticato di mattoncini a incastro». E’ questa la frase chiave di ‘The Lego Movie’, il primo film uscito nel 2014 dedicato ai mattoncini che tratteggia al meglio lo spirito che anima gli Afol che anche quest’anno prenderanno d’assalto il ‘Bricks in Florence Festival 2018’, la due giorni dedicata alle creazioni Lego che scatterà oggi (9-21) all’Obihall di Firenze fino a domenica (9-20).

Nella giornata di venerdì il prologo per soli 300 fortunati che hanno potuto ammirare dal vivo gli Afol durante l’allestimento dell’esposizione. Ma chi sono gli Afol? Partiamo dal presupposto che il Lego è diventato un fenomeno sociale, prima di un gioco per i più piccoli. Già, perchè i più piccoli sono nel corso dei 60 anni del Lego sono diventati adulti. Nonostante questo hanno continuato a giocare con mattoncini e minifigure (gli ormai celebri omini) fino a diventare degli ‘Afol’, appunto. Cioè gli ‘adulti fan Lego’. E proprio da una loro intuizione è nato il ‘Bricks in Florence Festival’, quest’anno alla seconda edizione.

«Un successo che non ci aspettavamo in queste dimensioni» ha spiego Gianluca Cannalire, Afol della prima ora e, soprattutto, coordinatore di Toscana Bricks. L’uomo che insieme a Nico Mascagni, membro dell’associazione ItLUG (Italian Lego Users Group), ha lavorato – insieme al nucleo storico degli Afol toscani – per realizzare il meeting fiorentino.

«Quest'anno – prosegue Cannalire – oltre alle a set e diorami, siamo riusciti ad avere dei veri e proprio mostri sacri del mondo Lego; segno evidente che la manifestazione ha salito un altro mattoncino. Tim Johnson, Huw Millington e Kevin Gascoigne sono delle vere star a livello internazionale». Millington, ad esempio, è il fondatore e direttore di Brickset, il più noto e visitato sito dedicato al momdo dei collezionisti e appassaionati. E domenica, alle 11,30 terrà sempre all’Obihall un vero e proprio seminario spiegando come il suo sito sia diventato un vero e proprio database a livello mondiale, dove ogni appassionato può addirittura valutare la propria collezione Lego.

Ma anche la Toscana, e in particolar modo Firenze, ha i suoi piccoli grandi costruttori. Già, perché Germana Boni ha un talento non comune. Sua la casa della Famiglia Addams che sarà tra le protagoniste della manifestazione. «La casa non sarà la mia unica creazione esposta – spiega Germana –. Presenterò anche un set con Michelangelo intento a scolpire il David e anche il drive in Arnold’s, il locale di Happy Days».

Ma è andata oltre, considerato che tutte e tre le realizzazioni sono sul sito ideas.lego.com dove chiunque può caricare i suoi progetti; se dovessero riceveranno 10mila like dagli utenti i creatori della Lego potrebbero analizzarli e lanciarli poi sul mercato. Un onore che capita a pochissimi. Ma Germana ci crede.

© Riproduzione riservata