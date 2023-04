Festival estivo in cerca di idee

Scade il 15 maggio il termine per presentare idee il Festival Calenzano Estate 2023, nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata dal Comune. Le proposte, mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo, delle arti visive in genere (arte, musica, teatro etc) e rivolte ad un pubblico ampio (dai bambini agli anziani) potranno essere presentate sia da singoli cittadini che da associazioni e, se non accolte per questa kermesse, potranno anche essere eventualmente prese in considerazione per altre manifestazioni promosse dal Comune in futuro. Le iniziative potranno svolgersi in vari luoghi del territorio, compresi il suggestivo giardino del Castello e le piazze cittadine, in particolare quelle più centrali. L’avviso pubblico e il modulo da riempire per la domanda possono essere scaricati dal sito Internet del Comune di Calenzano.