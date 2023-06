Festival di Pentecoste, su il sipario Apre il Quartetto di Cremona

L’estate chiantigiana vola sulle note della classica. E per la 37ª edizione del Festival di Pentecoste, stagione concertistica promossa dagli Amici della Musica di Tavarnelle, l’abbazia di Badia a Passignano apre le porte del Cenacolo alla musica da camera. Il Festival di Pentecoste in programma da oggi al 23 giugno, insieme ai Concerti dell’Ort (Orchestra della Toscana), previsti nel mese di luglio, faranno da colonna sonora alla grande estate in musica di Barberino Tavarnelle. L’apertura del Festival, oggi alle 21,15, è affidato al Quartetto di Cremona costituito da Cristiano Gualco al violino, Paolo Andreoli al violino, Simone Gramaglia alla viola, Giovanni Scaglione al violoncello. Sabato 17 entreranno in scena le giovani pianiste Eleonora e Beatrice Dallagnese che eseguiranno musiche di Sergej Rachmaninov e Igor Stravinskij. Ultimo appuntamento del Festival di Pentecoste è quello che venerdì 23 giugno vede protagonista la violinista Laura Marzadori. La manifestazione, promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Tavarnelle, patrocinata dalla Città Metropolitana di Firenze e in collaborazione con la Misericordia di Barberino Tavarnelle, è resa possibile grazie alla disponibilità della comunità monastica e al contributo della Fondazione CR Firenze. L’associazione, Amici della Musica presieduta da Sebastiano Renna, è partner di un percorso musicale che si è rafforzato e consolidato con l’attività di co-progettazione e la molteplicità di collaborazioni attivate sul territorio con il mondo scolastico e le altre realtà culturali presenti a Barberino Tavarnelle.

