Festival di Carnevale E’ l’ora di Beethoven

Tutto Beethoven, per il quarto appuntamento sinfonico del Festival di Carnevale del Teatro del Maggio. Stasera alle 20, Daniele Gatti torna sul podio della Sala Grande (anziché della Sala Mehta come inizialmente annunciato), insieme al grande pianista austriaco Rudolph Buchbinder per interpretare il Quarto Concerto per pianoforte e orchestra op. 58, una pagina che l’autore compose tra il 1905 ed il 1906 ed eseguì al Theater an der Wien nel 1808, nella sua ultima esibizione pubblica come pianista. A completare il programma è la coeva Quarta Sinfonia op. 60, disimpegnata, agile e snella, scritta di getto su commissione del Conte Oppersdorf dopo l’estate del 1806 mentre Beethoven stava lavorando alla poderosa partitura della Quinta. Buchbinder è uno dei massimi interpreti beethoveniani al mondo: ha ripetutamente eseguito e inciso l’integrale delle 32 sonate pianistiche e dei 5 concerti. Questa è la decima esibizione al Teatro del Maggio a partire dal suo debutto, avvenuto nell’ottobre del 1977 con la direzione di Vladimir Delman. Buchbinder è membro d’onore dei Wiener Philharmoniker, della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, della Wiener Konzerthausgesellschaft, dei Wiener Symphoniker e della Israel Philharmonic Orchestra ed è stato il primo solista ad aver ricevuto la Medaglia d’oro della Sächsische Staatskapelle di Dresda. È inoltre direttore artistico del Grafenegg Festival dal 2007, anno della sua fondazione.

C. C.