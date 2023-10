"Festival dell'Italia Gentile: Radici e Gentilezza a Firenze"

Dal 30 ottobre al 5 novembre. Oltre 100 relatori, 60 eventi, in tutti i quartieri e tutti gratuiti. È il festival dell’Italia gentile che torna a Firenze per la terza edizione: la manifestazione è ideata dall’autore bestseller Daniel Lumera insieme alla vicesindaca, Alessia Bettini. Il leitmotiv dell’edizione 2023 è quello relativo alle radici. Tanti gli ospiti: Vito Mancuso, Alba Donati, Vivian Lamarque, Folco Terzani, Davide Rondoni, Giuseppe Betori. Una delle novità dell’edizione 2023 è l’opera scultorea ‘Energia della vita’ di Andrea Roggi, che verrà presentata in anteprima dal 3 al 6 novembre nel Salone dei Cinquecento. L’evento principale è in programma il 4 novembre a Palazzo Vecchio: all’interno ci sarà anche un dialogo tra Lumera e Terzani. E ancora il dialogo tra gli artisti Andrea Roggi, Martin Katz con la curatrice Felicia Cigorescu proprio in riferimento all’opera ‘Energia della vita’.

Nel pomeriggio del 4 novembre ci sarà anche un dialogo sulla tematica delle radici. Il titolo è ‘Le radici del nostro mondo’ e, oltre a Bettini, coinvolgerà anche il poeta Franco Arminio. Sempre sul tema della poesia, alle 18, spazio a ‘Le parole della gentilezza’ con Donati, Lamarque, Rondoni protagonisti. Alle 21 la giornata si chiuderà con la ‘Musica gentile, concerto presentato dal Piccolo Coro Melograno. Da segnalare anche la tavola rotonda del 30 ottobre, a Villa Aurora, dal titolo ‘L’albero della gentilezza e della pace’, evento sul valore della gentilezza: sono previsti interventi di padre Bernardo Gianni, Filippo Alma, Silvia Guetta e Anita Norcini Tosi. "Parlare di gentilezza in un momento storico così drammatico per i tanti conflitti in corso è davvero un segno di resistenza - ha affermato Bettini -. Con questa terza edizione del festival vogliamo continuare a dare forza a questa urgenza: tornare a essere comunità, tornare al dialogo e alla gentilezza, che è il paradigma del noi e non dell’io".

Niccolò Gramigni