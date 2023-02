Festival del Maggio Una "primina" tutta per i giovani

Una "primina" tutta dedicata ai giovani. Il 26 aprile, alla vigilia dell’inaugurazione dell’85^ Festival del Maggio, la prova generale del Don Giovanni di Mozart sarà aperta ai giovani fino a 30 anni al costo di 10 euro. L’iniziativa si ispira alla collaudata consuetudine della Scala di Milano, che da anni dedica l’anteprima della serata di Sant’Ambrogio ad un pubblico abbassa drasticamente l’età media dei frequentatori del teatro. L’esecuzione è affidata a Zubin Mehta ed a un cast di prima grandezza con Luca Micheletti nei panni del protagonista, Markus Werba come Leporello, Jessica Pratt come Donna Anna e Anastasia Bartoli nella veste di Donna Elvira. E poi, Ruzil Gatin, Benedetta Torre, Eduardo Martìnez Flores ed Evgeny Stavinsky come interpreti, rispettivamente, di Don Ottavio, Zerlina, Masetto e del Commendatore. La regia è di David Pountney, che ha immaginato il Dissoluto punito in un teatro di Praga, ma nel 1968, nel pieno fervore della Primavera di Praga, la stagione riformistica cecoslovacca brutalmente repressa dal governo sovietico in piena guerra fredda. "Sarà una grande festa – dichiara il sovrintendente Pereira - e spero così di creare una nuova e bellissima tradizione fiorentina, perché vorrei che tutti gli anni l’inaugurazione del Festival del Maggio fosse dedicata ai ragazzi di licei, università e scuole professionali".

C. C.