Festeggiamenti per gli sposi senior

Il Comune di Pontassieve torna a celebrare gli innamorati con una nuova edizione di “A Pontassieve si va a nozze“, festa per le coppie del territorio che nel 2024 celebrano le nozze d’oro, d’argento e di diamante, 50, 25 e 60 anni di matrimonio. Sono state circa novanta coppie ricevute dal Comune, per celebrare chi ha raggiunto traguardi importanti per la vita di coppia. Una ricorrenza che è stata anche momento di condivisione e l’occasione per complimentarsi per l’importante cammino percorso insieme, oltre che appuntamento significativo per l’intera comunità. Anche perché sono proprio le famiglie a fare la storia ed a dare impulso alla crescita della città. Tutti gli sposi sono stati omaggiati dall’Amministrazione Comunale di una stampa originale creata appositamente per l’occasione dall’artista Katrin Wegener.

L.B.