Feste di Natale con i tavolini all’aperto. Il Comune dà una mano ai ristoratori con la proroga fino al 7 gennaio Prorogata fino al 7 gennaio la concessione straordinaria di suolo pubblico per sedie e tavolini all'aperto per attività fuori dal centro. Un'opportunità per sfruttare spazi all'aperto anche durante le Feste.