"FestAllegra a Leccio e Reggello: musica e street food"

Allegria è la parola d’ordine dei festeggiamenti stasera a Leccio. Al circolo Arci Aurora dalle 19,30 è in programma la "Festallegra" con apericena e musica. Gradita prenotazione allo 055.8657956. Domani sarà la serata dello street food, sempre denominato "Allegro" come la voglia di stare insieme. Appuntamento, anche per la serata di domani, a partire dalle 19,30. Organizzano "Vivi Leccio" e l’Usd Leccese.