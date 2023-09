Alla festa dell'uva in anteprima il video dei 150 anni dello Storico Mercato Centrale

Firenze, 11 settembre 2023 - Un video di tre minuti e 15 secondi che racconta i 150 anni dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo attraverso i ricordi del suo protagonista Mengoni, l'architetto che ha ideato la struttura simbolo di Firenze nel mondo. Proprio lui, attraverso un dialogo con sua moglie, racconta lo spirito che ha animato il suo progetto: costruire un mercato nel cuore di Firenze e nel cuore del quartiere dei Medici, un inno al territorio e alla tradizione.

Un sogno, quello di Mengoni, che poi è diventato realtà e che si è materializzato in quello che è oggi lo Storico Mercato Centrale, fulcro della città, amato sia dai fiorentini che dai turisti di tutto il mondo.

Il video, prodotto da Swolly Studio con la regia di Daniele Palmi e Matteo de Nicolò, è stato ambientato presso Il Borgo, una delle strutture della tenuta di Vignamaggio a Greve in Chianti e sarà presentato in anteprima italiana nel corso della Festa dell'Uva che si terrà mercoledì 13 settembre (ore 19.30, ingresso libero) proprio negli spazi dello Storico Mercato Centrale. Saranno Niccolò Curradi nei panni dell'architetto Mengoni e Caterina Rossi in quelli della moglie a raccontare i 150 anni di storia di uno dei mercati più antichi di Italia che verranno celebrati l'anno prossimo.

Il video, come detto, verrà presentato all'interno della Festa dell'uva, diventato un appuntamento tradizionale per tutta la città. Una serata all’insegna delle eccellenze toscane pensata per dare lustro alle attività e a tutto il quartiere di San Lorenzo. "Si tratta di un modo per valorizzare il mercato, il quartiere di San Lorenzo e tutto il territorio. Lo Storico Mercato Centrale non è solo uno spazio di vendita ma di relazione e condivisione ed è di tutta la città" spiega Massimo Manetti presidente del consorzio del Mercato Centrale.