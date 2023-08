Firenze celebra la festa francescana del Perdono di Assisi

Firenze, 2 agosto 2023 - Come ogni anno ormai da otto secoli, è in corso oggi ad Assisi la Festa del Perdono. Un evento che ricorda l'indulgenza plenaria concessa da papa Onorio III nel 1216 su richiesta di San Francesco per tutte le persone che l'avessero chiesta nel rispetto di alcune semplici ma profonde e importanti regole di fede.

Da allora si ripete non solo ad Assisi ma in tutti i luoghi francescani, come Firenze e La Verna. Legata al Perdono di Assisi è la 41/a Marcia francescana, nata in Toscana ed estesa a tutte le regioni d’Italia che vede la partecipazione di migliaia di pellegrini: partita da Figline Valdarno con varie tappe fra cui il convento de La Verna ed infine ad Assisi.

"Per noi fiorentini - ha sottolineato l'assessora alle confessioni religiose Maria Federica Giuliani - è molto significativo il passaggio alla Verna, per ricordare San Francesco e le Stimmate, un legame che parte da lontano quando il Sacro Monte era sotto la protezione della Signoria di Firenze".

"Il celebrare gli ottocento anni degli eventi francescani - ha aggiunto - vuole essere un riappropriarsi e rivitalizzare il messaggio del Poverello d’Assisi, oggi ancora più attuale, e ripercorrere un sentiero di fede ma anche un messaggio potente di pace e rispetto per madre natura. Tanti saranno gli eventi che vedranno Firenze protagonista, a partire dal prossimo 17 settembre con la celebrazione delle Sacre Stimmate cui parteciperà il sindaco Nardella".