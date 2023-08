Festa Perdono a Figline Incisa: Il porta a porta cambia così

Figline si prepara ad accogliere la Festa del Perdono e in attesa del programma ufficiale, ancora non divulgato, il Comune insieme ad Alia dal 28 agosto al 9 settembre riorganizza il ritiro dei rifiuti porta a porta nelle zone coinvolte dalla manifestazione. Gli addetti passeranno alle ore 20, quindi gli utenti devono lasciare contenitori e sacchi fuori dalle porte tra le 18,30 e quell’ora per poi ritirare i cestini subito dopo lo svuotamento. Le strade interessate: piazza Averani, corso Matteotti, vicolo Calugi, piazza Marsilio Ficino, corso Mazzini, vicolo Libri, piazza Serristori, via Oberdan e vicolo Torsellini. "Nel tempo si è notata una progressiva diminuzione dell’attenzione nell’esporre nei giusti contenitori e nelle giuste modalità i rifiuti, spesso inseriti in semplici sacchetti generici – spiega l’assessore all’ambiente Paolo Bianchini –. Si rinnova perciò l’invito a utilizzare sempre gli appositi contenitori a suo tempo forniti a tutti i cittadini, anche per non incorrere in eventuali sanzioni", come avvenuto negli ultimi mesi dopo le verifiche degli ispettori Alia.