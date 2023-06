Festa per i campioni paralimpici della Rari Nantes, domani sera al Flò di Firenze

Una serata per festeggiare insieme ai campioni paralimpici della Rari Nantes: si terrà domani alle 21 al Flò di piazzale Michelangelo per celebrare la conquista dello scudetto del campionato italiano pallanuoto paralimpica da parte della storica società sportiva fiorentina. Gli atleti disabili, allenati da Laura Perego, hanno vinto tutte le partite del campionato, ma non sono i soli recenti allori: nel 2021 hanno vinto la Coppa Italia, conquista che si è ripetuta anche nel 2022; ad aggiungere altra gloria, anno scorso hanno vinto pure una Supercoppa italiana (2022). "Si comincerà con un apericena, poi tanta musica - spiega il titolare Lorenzo Lotti- I campioni della Rari avranno una zona riservata per loro, ma il locale è aperto al pubblico. Per noi è un onore ospitarli: ci teniamo a promuovere le società sportive fiorentine; per questo, siamo anche sponsor dei Guelfi di football americano".